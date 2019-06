Stepper zwaargewond na aanrijding met andere stepper in Elsene SPS

21 juni 2019

09u03

Bron: Belga 1 Brussel In Elsene is gisteravond een 25-jarige man zwaargewond geraakt toen hij met zijn elektrische step botste tegen een andere stepgebruiker. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse lokale politie.

Het ongeval gebeurde rond 21.45 uur op het kruispunt van de Elsensesteenweg met de Koninklijke Prinsstraat. Daar botsten de twee steppers in nog onduidelijke omstandigheden op elkaar.

Beiden raakten gewond maar één van hen, een 25-jarige jongeman, was er erg aan toe en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd hij opgenomen op de afdeling intensieve zorgen, maar intussen is zijn toestand niet meer levensbedreigend.