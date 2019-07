Step na step na step... nu ook ‘Wind’ uit Berlijn overgewaaid SZM

17 juli 2019

15u18 0 Brussel Nieuwe stepaanbieder ‘Wind’ vind je sinds vandaag terug in de Brusselse straten. Met deze Berlijnse variant telt de hoofdstad momenteel zes verschillende merken deelsteps. In totaal is dat goed voor meer dan 4.000 steps.

De nieuwe stepaanbieder werd woensdag opgemerkt door een BRUZZ-medewerker. Wind is zo de zesde actieve aanbieder van deelsteps in Brussel samen met Lime, Dott, Circ (het vroegere Flash), Hive en Troty. Het bedrijf is met Brussel momenteel actief in tien landen.

Volgens een medewerker zal Wind 500 steps in Brussel aanbieden. Het concept is hetzelfde als bij de vijf andere deelstepbedrijven. Je moet de step eerst ontgrendelen voor 1 euro en daarna kan je er mee rijden voor 0,15 euro per minuut. Wind gaat ook uit van een free-floatingsysteem, waarbij je binnen de afgebakende zone, de step overal kan achterlaten. Bij Wind beperken ze zich momenteel tot de Vijfhoek, Sint-Gillis, de Europese wijk, Sint-Joost-ten-Node en Elsene.

Met Wind kunnen ook chargers de step opladen en daarvoor betaald worden.