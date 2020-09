Stelvio Rosa Da Cruz panikeert niet bij magere start RWDM voor derby tegen Union Francis Nevens

24 september 2020

08u35 0 Brussel RWDM kan met een drie op twaalf moeilijk van een geslaagde competitiestart spreken in 1B. Toch ziet nieuwkomer Stelvio Rosa Da Cruz, die hersteld is van een kuitblessure, voor de derby tegen Union, geen reden om ongerust te zijn. “We brengen immers verzorgd en aantrekkelijk voetbal, maar de bal wil vooralsnog niet rollen voor ons.”

Stelvio Da Rosa Cruz is één van de intussen drie Virton-spelers die de overstap hebben gemaakt naar de Brusselse club. Door een kuitblessure, die hij had opgelopen in de eerste competitiematch thuis tegen de Brugse beloften, kon hij echter nog niet samenspelen met zijn ploegmaten van bij Virton. Glenn Claes kon pas zelf drie weken geleden aangesloten worden en de komst van Abdoul Danté was pas vorige week officieel rond geraakt.

“Ondanks mijn blessure heb ik alle wedstrijden gezien van mijn ploeg. Mits een beetje meer geluk in de afwerking hadden we 5 tot 7 punten meer kunnen geteld hebben. Tegen Lierse waren we veruit de betere ploeg en ook tegen Lommel hadden we altijd moeten winnen. Maar in plaats van zes op zes tegen die twee ploegen, werd het dus niks. Op Deinze konden we aanspraak maken op een punt. Tel die zeven punten bij ons huidig totaal en we hadden aan de leiding gestaan. Tegen op papier evenwaardige ploegen hebben we het dus nagelaten om wat reserve op te bouwen. De komende wedstrijden zijn niet van de poes. Te beginnen met zaterdag tegen Union. Een week later trekken we dan naar Westerlo en vervolgens is er de match tegen Seraing. Precies die drie ploegen gaan volgens mij voor de titel spelen.”

In de voorbije vier duels was het vooral RWDM dat veel initiatief nam en het spel maakte. Maar de beloning daarvoor bleef dus uit.

“Tegen de komende drie tegenstanders wordt niet verwacht dat wij het voortouw gaan nemen. Misschien kan dat een zegen zijn. Wij zijn de underdog. Laat ons dus eerst gaan voor dat punt dat we bij aanvang van de match hebben. Al wat meer is, is mooi meegenomen.”

Beker tegen Union Rochefortoise

In de volgende ronde van de beker van België, dat doorgaat in het weekend van 10 en 11 oktober, ontvangt RWDM de Waalse club Union Rochefortoise, dat in derde afdeling uitkomt. Bij kwalificatie volgt een duel tegen een 1A-club.

“Laat ons het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is”, waarschuwt Rosa Da Cruz voor te voorbarig optimisme. “Het is een cliché, maar elke match moet eerst gespeeld worden hé.”