Stel meer processen-verbaal in het Nederlands op. Dan worden gauwdieven effectiever gestraft Op de Franstalige rechtbank seponeren ze meer zaken van de spoorwegpolitie Margo Koekoekx

05 september 2020

17u11 0 Brussel Steeds meer gauwdieven op treinen en in stations zien hun zaak geseponeerd worden. Of de zaak krijgt meer dan een half jaar later uitspraak. Het Brusselse Parket vraagt dat processen-verbaal meer in het Nederlands worden uitgeschreven. De Nederlandstalige rechtbank is bijna altijd leeg. Een aanhoudingsbevel uitvaardigen en iemand dagvaarden kan daar efficiënter.

In een uitgelekte mail stond te lezen hoe het Brusselse Parket oproept om meer processen-verbaal in het Nederlands op te maken. Het betreft in eerste plaats de zaken omtrent gauwdieven in stations en op de treinen.

“De reden? De Nederlandstalige rechtbank heeft veel minder zaken dan de Franstalige. Het is belangrijk dat gauwdieven sneller een gepaste straf krijgen”, bevestigt Denis Goeman van het Brusselse Parket. “Of de Nederlandse rechtbank strenger is? Daar doe geen uitspraken over. Het gaat hem ons vooral op de snelheid waarmee ze zaken kunnen behandelen.”

Bij politieagenten onderling klinkt er toch wat gemor. “Het is algemeen geweten dat de rechters bij de Franstalige rechtbank lakser zijn in straffen. En door de lange wachttijd worden veel zaken geseponeerd.”

Tolken naar Nederlands

De processen verbaal worden uitgeschreven in de taal die de overtreder spreekt. Zodoende zijn er in het Brusselse heel veel zaken die op de Franse rechtbank voor moeten komen. Doordat dat er zelfs zoveel zijn hebben ze de reputatie dat er ook nog eens vaker en sneller geseponeerd wordt dan bij de Nederlandstalige rechtbank.

De creatieve oplossing luidt als volgt: “Spreekt de overtreder zowel geen Nederlands als Frans? Dan moet er toch een tolk komen. Laat die dan meteen naar het Nederlands tolken zodat die zaken bij de Nederlandstalige rechtbank terecht komen.” Die oproep is niet in dovemansoren gevallen. Of er veel gaat veranderen is nog maar de vraag. De overgrote meerderheid van de krachten bij de spoorwegpolitie is namelijk Franstalig.