Steeds meer fietsers in Brussel, maar aantal fietsdiefstallen stijgt ook met meer dan een kwart Stephanie Romans

13 oktober 2020

17u18 0 Brussel Het aantal fietsdiefstallen in Brussel is de voorbije drie jaar met meer dan een kwart gestegen. Vier op de vijf slachtoffers vindt zijn fiets niet terug. De kans om je fiets terug te vinden, stijgt dan weer aanzienlijk als die fiets geregistreerd staat bij het Brussels platform My Bike. Twintig procent van de geregistreerde fietsen wordt terugbezorgd aan de eigenaar.

Ht aantal aangiftes van fietsdiefstal bij de Brusselse politie is tussen 2016 en 2019 met 27 procent gestegen. Dat antwoordde minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt dinsdag op een reeks vragen over het onderwerp in de bevoegde commissie. Ook het aantal fietsers blijkt in de lift te zitten. Een globaal cijfer voor dit jaar kon Van den Brandt niet geven, maar in de twee eerste weken van september waren er 75 procent meer fietsers dan in dezelfde periode vorig jaar.

Maar studies tonen aan dat een fietsendiefstal de pret gauw bederft. Een derde van de fietsers zal na een fietsdiefstal niet meer opnieuw beginnen. Voor Els Rochette (one.brussels) is het duidelijk dat fietsdiefstallen moeten aangepakt worden om meer mensen op de fiets te krijgen in Brussel. “Tijdens de lockdown werden veel meer fietsen verkocht. Dit najaar bleek uit de fietstellingen van bikeforbrussels een spectaculaire stijging van het aantal fietsers op de weg.”

Actieplan

Het fietsdiefstalactieplan van 2016 werd in de lente geëvalueerd. Op basis van de bevindingen komt er een update van het actieplan. De minister erkende dat de effecten op het aantal diefstallen nog niet meteen zichtbaar zijn: niet alleen stijgt het aantal fietsters sterk en ook de aangiftebereidheid, maar toch worden nog veel diefstallen niet aangegeven.

Het fietsregistratieplatform mybike.brussels is volgens Van den Brandt wel een succes. Sinds maart 2019 werden al meer dan 15.000 fietsen geregistreerd. Van de gestolen fietsen, geregistreerd met een sticker, wordt twintig procent teruggevonden en terugbezorgd aan de eigenaar. Bij niet-geregistreerde fietsen ligt dat cijfer op vier procent.

Wachtlijst

N-VA vindt dat het aantal fietsboxen en -stallingen veel te laag is. “6.700 Brusselaars staan vandaag op de wachtlijst voor een plaats in een fietsbox of buurtfietsenstalling. Deze forse stijging is onaanvaardbaar”, vindt fractieleidster Cieltje Van Achter (N-VA). Van den Brandt erkende dat het aantal aanvragen voor een plaats in een fietsbox of -parking stijgt, net als de wachtlijsten. Voor de coronacrisis telde het gewest 2.000 beveiligde plaatsen (fietsbox of buurtparking) en stonden er 4.000 mensen op de wachtlijst. Vandaag zijn er 2.660 beveiligde plaatsen en staan 6.700 mensen op de wachtlijst.

Vandaag zijn er 460 fietsboxen en 6 buurtparkings voor fietsen. Volgens de minister zullen er tegen het einde van het jaar 500 fietsboxen beschikbaar zijn met een capaciteit van 2.500 fietsen. Voor de fietsparkings roept Van den Brande de gemeenten, bedrijven en particulieren op om contact op te nemen met Parking.Brussels om projecten uit te werken.