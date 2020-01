Start-up tegen voedselverspilling haalt 140.000 euro op JCV

30 januari 2020

09u41 0 Brussel Happy Hours Market, een Brusselse onderneming die voedseloverschotten opkoopt bij warenhuizen, heeft in drie weken tijd 140.000 euro aan nieuw kapitaal opgehaald. Daarmee wil de start-up zijn activiteiten uitbreiden naar alle Brusselse gemeenten en 14 nieuwe medewerkers aannemen.

Happy Hours Market haalt even voor sluitingstijd voedingsmiddelen op bij warenhuizen die kortbij hun vervaldatum zijn. Die worden dan de avond zelf online te koop aangeboden voor grofweg de helft van de prijs. Wie een bestelling plaatst kan die dan afhalen op twee punten in Elsene. Wat overblijft wordt gratis verdeeld aan verenigingen die zich inzetten voor minderbedeelden.

De start-up ging begin 2019 van start en wil voedselverspilling tegen te gaan door te voorkomen dat overschotten bij supermarkten in de vuilnisbak belanden. “In de negen maanden dat we bestaan, hebben we voorkomen dat meer dan 20.000 producten worden weggegooid”, zegt mede-oprichter Ludovic Libert. “We hebben ook voor 90.000 euro aan voedsel verdeeld bij verenigingen die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben.”