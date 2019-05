Standbeelden besmeurd met slogans in Jubelpark JCV

31 mei 2019

20u49

Bron: Belga 0 Brussel In het Brusselse Jubelpark zijn een aantal net gerenoveerde standbeelden besmeurd met antifascistische slogans. Dat laat Beliris weten. De beelden zullen door de aannemer weer schoongemaakt worden.

De beschadigingen werden woensdag vastgesteld. Het gaat om minstens drie standbeelden, waarop graffiti en stickers werden aangebracht. Het gaat om ‘Antifa’ slogans. Dinsdagavond eindigde in het Jubelpark een grote betoging tegen extreemrechts. Of de betogers verantwoordelijk zijn voor het aanbrengen van de slogans, is niet meteen duidelijk.

Een aantal standbeelden was recent gerenoveerd en viel als dusdanig niet meer onder de verantwoordelijkheid van Beliris. Die heeft desondanks de schoonmaak op zich genomen en nadarhekken laten plaatsen om de beelden te beschermen. De aannemer die de renovatie voor zijn rekening nam, zal de beelden nu opnieuw opknappen.