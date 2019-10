Standbeeld Mercator onder handen genomen om aandacht te vragen voor herstellers JCV

15 oktober 2019

14u10 0 Brussel In het parkje aan de Kleine Zavel hebben activisten van Repair Café geprobeerd om het standbeeld van Mercator daar om te vormen tot ‘Mercator de Hersteller’. Daarmee willen ze aandacht vragen voor het herstellen van producten.

Het standbeeld kreeg dinsdag een nieuwe naamplaatje en wat gereedschap in de handen gestopt. Met de ludieke actie wilden Repair Café-vrijwilligers, mensen die zelf dingen repareren en professionele herstellers een hart onder de riem steken. “Dat is hard nodig”, zegt de organisatie. “Producten herstellen in plaats van ze te vernieuwen is immers een effectieve manier om minder afval te produceren en minder energie en grondstoffen te verbruiken. Jammer genoeg is herstellen vandaag allesbehalve evident.”

De actievoerders vragen dan ook investeringen in de herstelsector. “Onder andere door aan producenten regels op te leggen waardoor toestellen makkelijk uit elkaar te halen zijn. In de Répair Cafés merken we dat stukken die kapot gaan diep in de toestellen verborgen zitten en moeilijk te bereiken zijn. Maar ook wisselstukken zijn vaak moeilijk te verkrijgen en de loonkosten voor reparaties liggen te hoog”, zegt Rosalie Heens van Netwerk Bewust Verbruiken.