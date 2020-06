Standbeeld Leopold II opnieuw beklad Wouter Hertogs

13 juni 2020

13u10 1 Brussel Het ruiterstandbeeld van Leopold II op het Brusselse Troonplein is opnieuw beklad met rode verf. Eerder deze week werd het beeld al meermaals beklad. Deze keer stond het opschrift ‘Fuck Wesley’ op het beeld.

Afgelopen zondag kreeg het beeld het al hard te verduren tijdens de antiracismebetoging. Het beeld werd herstel maar werd woensdag opnieuw beklad. Opnieuw werden de opschriften verwijderd maar veel haalde het neit uit want in de nacht van vrijdag op zaterdag gingen vandalen opnieuw hun gang. Deze keer werd het opschrift ‘fuck Wesley’ geschreven. “De bewaking bij gevoelige plekken zoals het bewuste beeld werd opgeschroefd maar het is niet zo dat er vanaf nu permanente bewaking zal komen”, reageert Olivier Slosse, woordvoerder van de lokale Brusselse politie.