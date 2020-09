Stalingrad Village feestelijk ingehuldigd: “Mooi meegenomen dat we onze klanten in dezelfde buurt kunnen ontvangen” JMBB

02 september 2020

16u38 0 Brussel ‘Stalingrad Village’ is woensdagochtend feestelijk geopend. Het tijdelijke winkelcomplex in de Stalingradlaan moet handelaars die door de nieuwe metrolijn 3 geen plaats meer hadden in het Zuidpaleis een plek bieden.

De containerblokken staan er al een tijdje, maar op een officiële inhuldiging van de tijdelijke winkels die er huizen was het wachten tot woensdagochtend. Vanaf komende maandag schakelen de werken voor de aanleg van metrolijn 3 een tandje hoger, en dus moet een zevental handelaars uit het Zuidpaleis vanaf die datum tijdelijk hun klanten ontvangen in het kleine winkelcentrum op de middenberm van de Stalingradlaan.

Enige alternatief

Een van de handelaars die na een maandje verhuizen voor zo’n drie jaar onderdak krijgt in de gekleurde containers is Ibrahim (41), uitbater van de lokale Brico. “Oorspronkelijk twijfelden we een beetje aan de haalbaarheid van de vele beloftes rond dit project", vertelt de winkeluitbater. “Er zijn heel wat gesprekken geweest met alle partners en ik ben tevreden met de aanpak en deze tijdelijke oplossing. De MIVB en de stad hebben dit project serieus genomen”, klinkt het. “Het was al snel duidelijk dat dit containercomplex het enige alternatief is ons voor ons als handelaars. Het is natuurlijk ook mooi meegenomen dat we onze klanten in dezelfde buurt kunnen ontvangen.” Naast de Brico gaat het om twee horecazaken, twee reisagentschappen, een sportwinkel en een zaak voor huishoudtoestellen.

In het midden van een werf een winkel openhouden was geen optie, maar tegelijkertijd is de metrowerf ook op deze locatie niet ver verwijderd van de voordeur van Ibrahims winkel. “Het wordt afwachten welke impact die werf gaat hebben op de buurt. Na corona hebben we, net als bijna elke sector, verlies geleden. We hopen dat we in het najaar er niet nog een moeilijkheid bij krijgen nu de werken echt gaan aanvatten.”

Toots Thielemans

De werken in de Zuidwijk kaderen in de aanleg van een nieuw metrostation, dat de naam ‘Toots Thielemans’ meekrijgt. De voorbereidende werken zijn intussen voltooid en dus kan de MIVB beginnen aan de bouw van het metrostation zelf. De zone moet worden klaargemaakt zodat alle weggebruikers zich er veilig kunnen verplaatsen tijdens de duur van de werken. Het nabije kruispunt op de Kleine Ring wordt omgebouwd tot een grote rotonde, geregeld met een nieuw systeem verkeerslichten en zonder gewijzigde verkeerssituatie. Het nieuwe metrostation komt er om de bestaande premetro tussen het Noordstation en Albert om te bouwen tot een volwaardige metro, en zo de capaciteit van deze mobiliteitsas gevoelig op te drijven en het comfort van de reizigers te verhogen. De bedoeling is om in de loop van 2025 te finishen.