Staking na ‘helmincident’ blijft duren WHW

12 juli 2019

13u38 0 Brussel De staking bij liftonderhoudsbedrijf Kone duurt voort nadat een bemiddeling maandag zonder resultaat is geëindigd. Ongeveer 60 van de 200 technici zijn nog in staking.

Sinds vorige week dinsdag is er een staking bezig op de site van Kone in Sint-Lambrechts-Woluwe. Tachtig tot honderd werknemers legden het werk neer uit protest tegen het ontslag van een vakbondsafgevaardigde. De vakbonden eisen dat de ontslagprocedure wordt stopgezet. De man zou de laan zijn uitgestuurd omdat hij zijn veiligheidshelm weigerde te dragen. Het was naar verluidt heel warm in de machinekamer en er was geen direct gevaar. Bovendien zou het niet verplicht zijn om de helm te dragen. De vakbonden lanceren nu ook een oproep tot solidariteit in de metaalsector, in de hoop donderdag met meer mensen actie te voeren voor de Brusselse zetel van het bedrijf. De vakbonden willen er de hele dag een stakingspost optrekken.