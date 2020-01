Staking gevangenissen: vooral in Sint-Gillis en Leuven Centraal legt personeel werk neer SHVM

27 januari 2020

08u16 0 Sint-Gillis Ook deze week zullen de stakingen in de gevangenissen zich voortzetten. De staking komt er nadat de vakbonden niet akkoord gingen met de manier waarop minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een minimale dienstverlening bij stakingen wil invoeren. Uit cijfers dat het gevangeniswezen meedeelt, blijkt maandagochtend dat in Sint-Gillis de meeste cipiers in staking gaan.

In de gevangenis van Sint-Gillis is vandaag amper 25,64 procent van de normale bezetting aanwezig. Daarna volgt Leuven Centraal met 26,47 procent.

Ook in de andere gevangenissen is de actiebereidheid er nog steeds. In Gent wordt 66,67 procent van de normale bezetting gehaald. In Beveren is dat 64,52 , in Dendermonde 57,50, in Mechelen 55,56, in Merksplas 39,68, in Ruiselede 50 en in Wortel tot slot 34,78 procent.

Over de hinder in de Waalse gevangenissen komt er later meer duidelijkheid.