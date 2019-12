Staking gevangenissen: vakbonden leggen eisen op tafel bij kabinet minister Koen Geens SHVM

12 december 2019

13u26 6 Brussel Het ACV en het ACOD zijn donderdagochtend rond 10.30 uur aangekomen aan het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De vakbonden hielden er een betoging en werden later uitgenodigd op het kabinet voor een onderhoud met de minister.

In de Belgische gevangenissen is woensdagavond om 22 uur een 24-urenstaking begonnen op initiatief van de christelijke en socialistische vakbond. Daarbij leggen alle cipiers het werk neer omdat ze naar eigen zeggen misnoegd zijn dat de regering-Michel “voortdurend heeft gesnoeid in de werkings- en personeelsbudgetten van het gevangeniswezen.” De politie biedt tijdens de staking ondersteuning in de gevangenissen ten opzichte van de werkwilligen. Van die laatsten kwam zo’n 15 procent van het totale personeel opdagen.

Overbevolking

In het kader van de staking beslisten de vakbonden om een betoging te houden aan het kabinet van minister Geens (CD&V). “Vandaag willen we een signaal geven, zowel naar de huidige regering toe als naar de volgende dat ze moeten investeren in subsidies”, zegt Frank Conings van het ACV. “En dit vooral op korte termijn, maar ook op lange termijn. De regering moet stoppen met besparen. Ze heeft de laatste jaren bezuinigd op het personeel en op de middelen en dat kan niet. Hier moet net meer in geïnvesteerd worden.”

Ook klagen de vakbonden de dagelijkse omstandigheden in de gevangenissen aan. “Zowel voor het personeel als voor de gedetineerden”, meent Conings. “Het grootste pijnpunt is voornamelijk de overbevolking in de gevangenissen en het personeelstekort. Momenteel bedraagt de gevangenisbevolking 10.883, terwijl de capaciteit op 9.215 ligt.”

Tijdens de manifestatie kregen de vakbonden de kans om overleg te plegen met minister Geens. Ze maakten ook een bundel over aan de minister met daarin hun eisen voor de volgende federale regering. “We hebben onze eisen op tafel gelegd, maar we verwachten niet dat er nu meteen beslissingen worden genomen aangezien dit bij lopende zaken zit.” Later op de dag zal het ACOD een persconferentie houden op het kabinet.

Zwaardere straffen

Vanochtend reageerde Geens ook al op Radio 1 in ‘De Ochtend’: “Ik heb maandag met de vakbonden gesproken. Ik heb begrip voor een aantal van hun eisen, maar op vijf jaar tijd kan je hemel en aarde niet verschuiven.” Geens zei onder meer dat er de laatste jaren gemiddeld vijfhonderd cipiers per jaar zijn aangeworven. Hij geeft toe dat het moeilijk is om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. “Dat heeft ook te maken met de zwaardere straffen die worden uitgesproken en met het feit dat onderzoeksrechters minder makkelijk enkelbanden geven aan arrestanten die nog niet zijn veroordeeld. En ik kan dat ook in het huidig maatschappelijke klimaat begrijpen.”

“Ik heb gewerkt als een zot voor jullie” en “ik heb alles gedaan wat ik kon”, reageerde hij nog.