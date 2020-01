Staking gevangenissen: nog geen 25 procent normale personeelsbezetting in Vorst aan het werk SHVM

28 januari 2020

09u18 1 Brussel Ook op dinsdag zet het gevangenispersoneel haar staking voort. Uit cijfers die het gevangeniswezen dinsdagochtend heeft gedeeld, blijkt dat amper 20,51 procent van de totale personeelsbezetting In Vorst aan de slag is gegaan.

In Leuven-Centraal is de impact vandaag het grootst. Slechts 2,94 procent van de normale bezetting kwam opdagen. Verder is er ook in Gent (23,33) en Hasselt (18,99) minder dan 25 procent van het geüniformeerd personeel aanwezig.

In de volgende gevangenissen is de opkomst lager dan 50 procent: Antwerpen (36,84), Brugge (47,19), Dendermonde (37,50), Leuven Hulp (42,11), Merksplas (26,98), Oudenaarde (33,33), Ruiselede (42,86), Sint-Gillis (32,05), Berkendael (28,57), Tongeren (40), Turnhout (38,46) en Wortel (44,83).

Maandag werden de vakbonden ontvangen door minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en woensdagochtend staat een nieuw overleg gepland.