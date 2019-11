Staking bij De Lijn gaat door: ook morgen leggen meer dan 800 personeelsleden van De Lijn het werk neer in rand rond Brussel SVM / MKV

05 november 2019

08u38 29 Brussel De staking van het personeel van De Lijn gaat woensdag gewoon door. Men verwacht dezelfde hinder als dinsdag. De Lijn laat weten dat de directie dinsdagnamiddag wou samenzitten maar dat de vakbonden zich daar niet naar konden organiseren. “De reizigers zijn hier de dupe van en dat betreuren we”, klinkt het bij De Lijn.

Zo'n 800 personeelsleden van zowat elke stelplaats van De Lijn in de rand rond Brussel hebben dinsdagochtend het werk neergelegd. Volgens de vakbonden zijn er onregelmatigheden bij het uitkeren van ziektevergoedingen, en wordt beloofde vakantie geweigerd. “De impact op de sociale en familiale omstandigheden van de werknemers is te groot”, laat Marcel Conters, vakbondsafgevaardigde van ACOD TBM, weten.

Aanhoudende staking

Zowel in Dilbeek, Asse, Londerzeel, Grimbergen, Vilvoorde, Leerbeek en Meerbeek legden de personeelsleden van De Lijn dinsdag het werk neer en dat zal woensdag niet anders zijn. De gevolgen zijn voelbaar tot in Brussel en Oost-Vlaanderen. De onrust bij het personeel is groot. “De staking zal zo lang duren als de basis het nodig vindt”, zegt Marcel Conters, vakbondsafgevaardigde van ACOD TBM. “Er zijn grote structurele problemen bij De Lijn. Zolang er geen voorstel komt van het management, verwacht ik dat de staking zal blijven duren.”

Vakantie in het honderd

Veel chauffeurs stelden hun vakantie uit om het grote tekort aan buschauffeurs op te vangen. Twee weken geleden beloofde De Lijn dat het personeel zijn vakantiedagen nog voor het einde van het jaar zou kunnen opnemen. De nieuw aangeworven chauffeurs zouden die vakanties kunnen opvangen. “Maar nu blijkt dat de vakantieaanvragen gewoon geweigerd worden”, zegt Conters. “In sommige gevallen krijgen werknemers te horen dat hun aanvragen nooit op de planningsdienst terechtgekomen zijn, en dat terwijl de personeelsleden daar wel bewijzen van hebben.”

Ziekte-uitkering stopgezet

Verschillende personeelsleden die met ziekteverlof zijn, klopten bij de vakbonden aan omdat hun ziekteuitkering werd stopgezet. “Toen ze hun mutualiteit contacteerden, kregen ze simpelweg het antwoord dat ze daar het inlichtingenblad dat ingevuld moet worden door De Lijn, niet teruggekregen hadden. Bijgevolg worden die uitkeringen beëindigd", aldus Conters.

Structurele problemen

Volgens Conters liggen de grote structurele wijzigingen bij De Lijn aan de oorzaak van alle problemen. “De directie wil op te veel vlakken tegelijk veranderingen doorvoeren”, zegt hij. “Neem nu de planningsdienst, vroeger werd de planning opgemaakt door een team in de stelplaats zelf. Nu regelt een planningsteam dat voor heel de Brusselse rand en is er een tekort aan ervaren planners. De planningen staan niet eens op het intranet.” Daarnaast werken ook foutieve berekeningen van loon, vergoedingen en terugbetalingen van allerhande irritatie in de hand.

De Lijn

“De directie wou dinsdagnamiddag overleg plegen met de vakbonden maar die konden niet aanwezig zijn”, zegt Ine Pieters, woordvoerster van De Lijn. “Het overleg staat nu woensdag ingepland en het personeel zal dus opnieuw staken. De hinder zal vanavond én woensdag nog aanhouden. We betreuren dit ten zeerste, want dit gaat ten koste van onze reizigers. Zij zijn hier de dupe van.”