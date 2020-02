Stak zaakvoerder meubelwinkel zelf in brand om het verzekeringsgeld te innen? Parket vordert 180 uur werkstraf, man ontkent alles Wouter Hertogs

06 februari 2020

14u25 0 Brussel De uitbater van een meubelzaak die in februari 2018 in vlammen opging in Sint-Jans-Molenbeek, riskeert een werkstraf van 180 uur. Volgens het parket stak de man het vuur zelf aan om het verzekeringsgeld op te strijken. Zelf ontkent de man alles.

Op zondag 18 februari 2018 brak er brand uit in de opslagplaats van een een meubelwinkel aan het Saincteletteplein in Sint-Jans-Molenbeek . Al snel was de enorme rookpluim over heel Brussel te zien. De hulpdiensten troffen in het gebouw de bewusteloze zaakvoerder aan, die bevangen was geraakt door de rook. De eerste bevindingen wezen er meteen op dat de brand was aangestoken. Verder onderzoek bevestigde dit vermoeden en uiteindelijk kwam de zaakvoerder als verdachte uit de bus. “Zijn verklaringen vertonen grote hiaten. Hij beweert dat hij door drie mannen werd opgezocht en bewusteloos werd geslagen, maar dat blijkt niet uit de medische verslagen. Zijn opgegeven tijdsverloop klopt niet en op zijn sokken zijn sporen van petroleum gevonden”, aldus het parket. Wat hem zo mogelijk nog meer verdacht maakte, was het feit dat hij na de brand een schadeclaim van 100.000 euro indiende. Bovendien had hij al maanden geen huurgeld meer betaald. Het Openbaar Ministerie bleef nog mild in zijn vordering en vorderde een werkstraf van 180 uur.

Geen motief

De man ontkent resoluut alle betichtingen en vroeg bij monde van zijn advocaat de vrijspraak. “Dat er sprake is van brandstichting, is zeer duidelijk”, pleitte deze. “Het probleem is dat het onderzoek zich niet toegespitst heeft op ‘wie’ de brand heeft gesticht, maar wel op ‘waarom’ mijn cliënt dat zou hebben gedaan. Hij zou een financieel motief hebben gehad, maar dat klopt niet. Er was een overeenkomst met de eigenaar om te stoppen met het betalen van de huur, omdat hij ging stoppen met de zaak en omdat het pand in slechte staat verkeerde.” Uitspraak op 6 maart.