Stadsvereniging vraagt bescherming van gebouwen vlak bij Stripmuseum JCV

12 maart 2020

16u43 5 Brussel Stadsvereniging Arau zal binnenkort een aanvraag indienen bij het Brussels Gewest om twee gebouwen in de Zandstraat en de Broekstraat te laten beschermen. De KU Leuven plant daar ingrijpende werken voor de hogeschool Odisee. De stadsvereniging wil de gebouwen echter behouden.

De Atelier de Recherche et Action Urbaine (Arau) protesteert al lang tegen de geplande sloop van het gebouw in de Broekstraat. Een petitie heeft ondertussen al 8.000 handtekeningen verzameld. Donderdag organiseerde de vzw een bezoek aan de gebouwen voor 60 mensen. “Zo kon iedereen de waarde van de gebouwen zien”, zegt directrice Marion Alecian. “Veel mensen beseffen dat niet omdat in de buurt relatief weinig mensen langslopen, behalve voor het Stripmuseum. Ze liggen ook in een wijk waar heel veel beschermde gebouwen liggen. Bovendien zijn ze nog in zeer goede staat. In 1992 zijn ze volledig gerestaureerd.”

Lesruimte

De KU Leuven is eigenaar van het gebouw en heeft er andere plannen mee. Er moeten extra les- en leerruimtes voor de KU Leuven en partner Odisee hogeschool. In de Broekstraat komt er daarvoor een nieuwbouw en in de Zandstraat wordt er gerenoveerd. De universiteit heeft voor het bouwproject al een vergunning op zak. Renoveren is volgens de KU Leuven geen optie omdat dat gepaard zou gaan met grote beperkingen op vlak van functionaliteit, duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid.

In 2017 tekende Brussel al verzet aan tegen de bouwvergunning bij de Raad van State, maar dat werd eind vorig jaar al verworpen.“Datzelfde arrest stelt ook dat de historische waarde van het gebouw eerder beperkt is. Aan de beslissing over de nieuwbouw ging jarenlang overleg met alle bevoegde instanties vooraf, en het definitieve ontwerp kreeg van die instanties ook een positief advies”, zo laat de KU Leuven weten.

Protest

Die vlieger gaat echter niet op, vindt Arau. “Ik vraag mij af of men bij de universiteit wel goed begrijpt wat het project inhoudt en hoeveel verzet ertegen is”, zegt Alecian. “De oudste universiteit van het land zou toch meer respect kunnen hebben voor de geschiedenis. Wij willen er zeker geen communautair conflict van maken, maar dit doet hun imago in Brussel geen goed.”

Volgens Alecian kiest de KU Leuven best voor een renovatie, of verkoopt ze het gebouw. De vereniging heeft alvast een dossier klaar liggen om bij het Brussels Gewest de bescherming van de gebouwen aan te vragen. Dat dossier zal komende woensdag ingediend worden. Een petitie tegen de werken trok ondertussen ook al 8.000 handtekeningen.