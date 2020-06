Stadsvereniging begint petitie tegen grote woonprojecten langs kanaal JCV

13u50 0 Brussel Stadsvereniging Inter-Environnement (IEB) wil dat er een stop komt op grote woonprojecten aan het kanaal. Die moeten in de toekomst meer rekening houden met de nood van de huidige bewoners van de wijk. De vereniging is daarom een petitie begonnen.

Volgens IEB heeft de coronacrisis de kwetsbaarheid van de wijken rond het kanaal in de stad Brussel en in Molenbeek sterk in de kijker gezet. Die behoren nu al tot de dichtst bevolkte van Brussel, en in de buurt staan nog nieuwe woonprojecten op stapel.

IEB wil nu dat het Brussels Gewest die projecten een halt toeroept. De vereniging dat de manier waarop die projecten beoordeeld worden, lessen trekt uit de coronacrisis. Die sloeg immers harder toe in wijken waar mensen in kleine appartementen leven en er minder openbare ruimte is. IEB vraagt nu bijvoorbeeld dat voor grote projecten sowieso de mening van de buurtbewoners wordt gevraagd. Daarnaast willen ze ook een inzet op zachte mobiliteit en moeten nieuwe projecten tegelijk zorgen voor meer groene ruimte in de buurt.

Om haar eisen kracht bij te zetten is IEB, met een petitie begonnen die ze wil overhandigen aan de verantwoordelijken binnen het Gewest. “De rol van politieke vertegenwoordigers is om projecten tot stand te brengen die zowel de behoeften van de inwoners vervullen als de best mogelijke bescherming van hun gezondheid garanderen, niet om speculatieve financiële belangen te dienen”, klinkt het.