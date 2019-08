Stadstol zonder overleg met Vlaamse en Waalse Gewest is “voorbarig” SZM

28 augustus 2019

09u39

Brussel Brussels minister van Financiën, Sven Gatz (Open Vld) vindt de verklaringen van zijn Groen-collega Elke Van den Brandt over een Brusselse stadstol "voorbarig". Volgens hem kan dat niet ter sprake komen zolang er nog geen Vlaamse en Waalse regering gevormd zijn. Zo laat hij in een korte reactie aan Belga weten.

“In het Brussels regeerakkoord staat dat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Nationaal Klimaatplan zal overleggen met het Vlaamse en het Waalse Gewest over een mobiliteitssturende slimme kilometerheffing”, zegt Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open Vld). “Zolang de Vlaamse en de Waalse regering niet gevormd zijn en zolang dat overleg niet heeft plaatsgevonden, is elke verklaring van leden van de Brusselse regering hierover voorbarig.”

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt kondigde woensdag in De Tijd en op Bruzz aan dat het Brussels Gewest nog deze legislatuur een variant op de omstreden kilometerheffing gaat invoeren. De nieuwe Brusselse regering kiest voor een stadstol met variabel tarief, afhankelijk van het tijdstip en het type wagen.

In het Brussels regeerakkoord staat dat de Brusselse regering blijft hopen op een akkoord met Vlaanderen en Wallonië. Maar even verderop in de tekst wordt ook een hervorming van de verkeersbelasting in het vooruitzicht gesteld “in overeenstemming met de doelstellingen van de lage-emissiezone (LEZ) en gebaseerd op de technologie van de LEZ. Deze nieuwe regeling zal van toepassing zijn op alle voertuigen die in Brussel aan het verkeer deelnemen en zal aangepast worden aan het gebruik om de verkeersopstoppingen, met name tijdens de spitsuren, te beperken”.