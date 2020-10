Stadsmoestuin ‘Hélifarm’ mag op half miljoen euro rekenen van het stadsbestuur JMBB

14u14 0 Brussel Een moestuin in een nogal ‘gebetonneerde' omgeving: dat is het idee achter Hélifarm, een initiatief van de vzw Groot Eiland. Maar er schuilt meer achter de stadstuin, dat een bijzondere plek in Brussel inneemt.

In 2019 werd het initiatief door de Stad Brussel geselecteerd in het kader van een projectoproep binnen het stedelijk vernieuwingscontract. “Het gaat om een ondersteuning aan iniatieven die zowel innovatief zijn als de sociale cohesie bevorderen en op milieuvlak van belang zijn”, legt schepen van Stadsvernieuwing Arnaud Pinxteren (Ecolo-Groen) uit. “We creëren daarnaast ook een lokale economieschakel.”

Vanuit sociaal oogpunt is de setting extra symbolisch: Helifarm bevindt zich op de Antwerpsesteenweg in de Noordwijk. “De sociale woonblokken zijn een moeilijke omgeving, en net daarom is dit project extra bijzonder: het illustreert de nieuwe dynamiek die we geven aan stadsvernieuwing. We besteden driehonderd vierkante meter aan tuinopleiding voor de buurtbewoners, en vijftig vierkantemeter voor bewoners van de woonblokken”, laat de schepen verstaan. De bedoeling is om daar tegen het einde van de legislatuur nog eens vijfhonderd vierkante meter tuinruimte aan toe te voegen.

Op vijf jaar tijd wordt zo'n half miljoen euro in het totaal uitgetrokken voor dit project en een reeks andere ‘biostedelijke’ initiatieven.