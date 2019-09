Stad wil dubbel zo veel Brusselaars op twee wielen: “Fietsen moet vanzelfsprekend worden” JCV

20 september 2019

16u26 2 Brussel De Stad Brussel heeft vrijdag haar nieuwe fietsactieplan voorgesteld. Dat moet binnen de vijf jaar twee keer zoveel Brusselaars aan het fietsen krijgen. Naast nieuwe fietspaden moet een hele hoop bijkomende maatregelen fietsen in de hoofdstad een vanzelfsprekendheid maken. “We willen de mentaliteit veranderen.”

Het nieuwe plan werd vrijdag voorgesteld door schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Bart Dhondt (Groen). Even ervoor had het volledige schepencollege nog een rondje op de fiets door de stad gemaakt. Kwestie van zelf de problemen te herkennen waarmee fietsers te maken krijgen.

Spectaculaire initiatieven zoals fietsliften staan er niet in het nieuwe plan. “We mikken op straten waarin je wil fietsen”, zegt Dhondt. “Hoe we dat doen gaan we bekijken. Kan dat met een afgescheiden fietspad, zeer goed. Maar dat werkt niet overal. Je kan al veel doen door straten verkeersluw te maken en fietsers het nodige comfort te bieden.”

Toch voorziet de Stad in het plan een aantal assen die op maat van de fiets moeten worden gesneden. “Daar staan ook moeilijke projecten in zoals de Regentschapslaan, waar we met de tram zitten”, zegt Dhondt. “Daarom willen we daar nu al aan beginnen door onze plannen uit te werken. We werken met assen die aansluiten op de fietsroutes van het Brussels Gewest en die de hele stad doorkruisen. Een deel daarvan willen we binnen een jaar af hebben, andere projecten moeten klaar zijn voor 2024 en de zware projecten moeten tegen dan eveneens in de startblokken staan.”

Brede aanpak

Dhondt gelooft in een brede aanpak, daarom tekende bijna het voltallige schepencollege present op de presentatie van het plan. “Vroeger dachten we alleen aan de aanleg van fietspaden als het om fietsers ging”, zegt Brussels burgemeester Philippe Close (PS). “Nu zien we dat het om veel meer draait. Als je nadenkt over de stad van morgen moet je de fiets daar altijd in betrekken. Ook een schepen van Economie moet nadenken over de mogelijkheden van de fiets.”

Dat kan bijvoorbeeld door aan nieuwe crèches parkeerplaats te voorzien voor bakfietsen, of door het gebruik van een cargofiets door een loodgieter te promoten. “Fietsen moet vooral de normaalste zaak van de wereld worden”, zegt Dhondt. “Als je mensen waarvan je het niet verwacht op de fiets ziet, vallen er meteen heel wat drempels weg.”

Budget

Bij vorige fietsplannen kon de overheid steevast rekenen op kritische opmerkingen van de verschillende Brusselse fietsverenigingen. Deze keer zaten zij echter mee aan tafel bij het opstellen van het plan. “We zijn blij dat de Stad eindelijk werkt aan een snel, veilig en comfortabel fietsnetwerk”, zegt Pierre Henriet van fietsvereniging Gracq. “We hopen nu dat er tegenover de plannen voldoende budget staat om alles waar te maken. Om dit plan uit te voeren, zullen er ook moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. In het centrum is dat al gebeurd met de voetgangerszone, nu moet zoiets ook mogelijk zijn voor de fietsers.”