Stad pompt opnieuw geld in “succesverhaal” van Koninklijk Circus JCV

04 november 2019

15u36 1 Brussel Een jaar na de heropening heeft het Koninklijk Circus alweer 140.000 mensen over de vloer gehad. Genoeg reden voor de Stad Brussel om er in te blijven investeren. Volgend jaar moet er een nieuwe, kleinere, zaal openen voor showcases en recepties.

De Stad Brussel en de uitbater van de zaal hadden in het eerste jaar na de heropening gehoopt op een zestigtal evenementen. Het werden er uiteindelijk 102. “De verwachting is dat we dit seizoen rond de 160 zullen uitkomen”, zegt directeur Denis Gerardy. “Dat was spannend want we zijn een jaar dicht geweest. Je weet nooit of de artiesten en het publiek de weg nog terugvinden. De bedoeling is om een mooie mix in het programma te brengen. Dat kan gaan van rockconcerten tot dans en familiedagen.”

Van het aanwezige publiek komt ongeveer een kwart uit Vlaanderen. “Het Koninklijk Circus, met al zijn geschiedenis, blijft volk lokken. Het eerste jaar kunnen we gerust een succes noemen”, zegt Brussels burgemeester Philippe Close (PS). “Hetzelfde zien we ook bij de Magdalenazaal en Paleis 12. Het bewijst dat er een rol is voor de Stad Brussel als uitbater. De zaal is ook zeer belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid in de wijk.”

Paardenstallen

De renovatie kostte de Stad Brussel ruim 5,7 miljoen euro, maar daar blijft het niet bij. Er wordt gewerkt aan een nieuwe bestemming voor de oude paardenstallen van het Koninklijk Circus. Daar moet volgend jaar een kleinere zaal openen, met plaats voor een 200-tal mensen. Die zal gebruikt worden voor showcases en recepties. Het budget daarvoor is 600.00 euro. In 2021 wil het Koninklijk Circus naar buiten komen met een vierdaags festival waarbij niet alleen de zaal, maar de hele Vrijheidswijk wordt betrokken.