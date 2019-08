Stad neemt maatregelen tegen onveiligheid en overlast in Hallepoortpark: “Ze doen hun gevoeg voor onze deur” JCV

29 augustus 2019

14u11 1 Brussel Het park rond de Hallepoort wordt al een tijd geteisterd door overlast en veiligheidsproblemen. De Stad Brussel neemt nu samen met de gemeente Sint-Gillis en Leefmilieu Brussel maatregelen om de orde te herstellen. Zo zal de politie extra controles uitvoeren.

Het Hallepoortpark, dat op de grens tussen de Stad Brussel en de gemeente Sint-Gillis ligt, heeft geen al te beste reputatie. Regelmatig worden er problemen met drugs of overlast gesignaleerd. In juni was er op een zaterdagavond nog een zware vechtpartij waarbij twee mensen gewond raakten. Ook overdag kampt het park met overlast, voornamelijk door daklozen uit de buurt en mensen die te veel alcohol drinken.

De betrokken overheden en Leefmilieu Brussel, dat instaat voor het onderhoud van het park, nemen nu maatregelen. “Voor mij is het van het grootste belang dat iedereen zich veilig voelt in het park”, zegt Brussels burgemeester Philippe Close (PS). “Ik wil niet dat mensen bang zijn als ze door het park lopen. We hebben nu al verschillende vergaderingen achter de rug en dat moet er voor zorgen dat de rust in het park snel kan terugkeren.”

Ik ben hier in de buurt opgegroeid en het park is nooit echt een fijne plek geweest. Vooral sinds ik hier regelmatig kom wandelen met mijn hond valt het meer mij op. Je hebt hier veel mensen die overdag in het park hangen en te veel drinken Angélique Moroze

Al sinds 13 augustus is er een uitzonderingsmaatregel van kracht waardoor de politie iedereen in het park kan controleren, zonder dat de agenten eerst een inbreuk vaststellen. Dat arrest blijft normaal gezien een maand geldig en wordt daarna geëvalueerd. Het politieteam dat instaat voor de zone rond metro Lemonnier breidt zijn activiteiten uit naar de Hallepoort. Er wordt ook aan gedacht om de hagen rond het park te verlagen zodat er minder verborgen hoekjes in het park zijn en de zichtbaarheid vanop straat verbetert. Voor dat laatste probleem zou ook de verlichting in het park aangepakt worden.

Moord

De maatregelen zijn in ieder geval welkom in de buurt. “Het park geeft een onveilig gevoel, niet alleen ‘s nachts, maar ook overdag”, zegt Angélique Moroze. “Er zijn een aantal gewelddadige incidenten geweest. Even verderop is begin dit jaar nog een moord gebeurd. Maar dit is ook geen nieuw probleem. Ik ben hier in de buurt opgegroeid en het park is nooit echt een fijne plek geweest. Vooral sinds ik hier regelmatig kom wandelen met mijn hond valt het meer mij op. Je hebt hier veel mensen die overdag in het park hangen en te veel drinken.”

Pal in het midden van het park staat het Hallepoortmuseum. Het personeel daar heeft niet meteen last van onveiligheid. “Maar wij sluiten dan ook om 17 uur”, zegt medewerkster Sophie T’Kint. “Voor ons is overlast meer een probleem. Het park trekt veel daklozen aan en wij moeten ons best doen om onze ingang proper te houden. Sommige mensen doen hier gewoon hun gevoeg voor de deur. ‘s Morgens vroeg ligt het park er vaak vuil bij. De mensen van Leefmilieu Brussel doen hun best, maar zij kunnen ook niet alles oplossen.”

Voor T’Kint is de situatie in het park een spijtige zaak. “Wij hebben hier een prachtig museum en je ziet ook dat de buurt de laatste tijd opfleurt”, zegt ze. “Er komen nieuwe café’s en die trekken nieuwe mensen aan. Er is dynamiek in de wijk.”