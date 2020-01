Stad koopt zwevende container op Pachecolaan JCV

14 januari 2020

10u25 0 Brussel De Stad Brussel koopt een blikvanger op de Pachecolaan. Het kunstwerk ‘The container’, een vrachtcontainer die de zwaartekracht lijkt te tarten, was oorspronkelijk bedoeld als tijdelijke expo, maar blijft nu in handen van de Stad.

Het werk is een creatie van de Belgische artiest en architect Luc Deleu. De Stad telt 70.000 euro neer voor het werk. De afgelopen jaren was er wat onduidelijkheid over wat er met het werk zou gebeuren, maar de zaak raakte recent in een stroomversnelling. Deleu werd immers gecontacteerd door de Stad Antwerpen, die ook geïnteresseerd was in het werk. Daarop besloot de stad om het werk aan te kopen.

Het kunstwerk werd er in 2015 geplaatst in het kader van de tijdelijke expo ‘Passages’ over de Noord-Zuidverbinding. “Wat toen een tijdelijke invulling was, is ondertussen een vaste waarde geworden in het straatbeeld. Brusselaars en bezoekers staan steeds perplex te kijken naar de vrachtcontainer die schijnbaar moeiteloos balanceert op één hoek. De Stad Brussel is overtuigd van de meerwaarde van dit werk, maar er was heel wat onduidelijkheid over de eigendomsrechten van het werk”, zegt Ans Persoons (one.brussels), schepen van Stedenbouw en Publieke ruimte. “Daarom heeft het schepencollege beslist om het werk aan te kopen en zo haar toekomst veilig te stellen in de publieke ruimte.”

De Stad zal ook het rond punt terug vrijmaken van de planten die rond de container waren geplaatst. Zij mogen niet langer het zicht op het werk belemmeren, iets waar Deleu zich al over had beklaagd.