Stad Brussel zoekt ‘straatopfleurders’: “We willen dat iedereen zich goed voelt in hun omgeving” JMBB

24 september 2020

16u48 0 Brussel Het Brussels stadsbestuur gaat op zoek naar ‘straatopfleurders’, buurtbewoners die hun wijk groener en zuiverder willen maken.

Via ontmoetingen met buurtbewoners van vijf wijken wil schepen van Groene Ruimten en Openbare Netheid Zoubida Jellab (Ecolo) geëngageerde straatopfleurders vinden. “We willen dat iedereen zich goed voelt in hun omgeving, en tegelijkertijd vraagt de klimaatsituatie om actie. De diensten netheid en groene ruimten doen al heel veel, maar we kijken ook in de richting van de Brusselaars. We willen naar de burgers toestappen en hen motiveren om hun wijken groener te maken.” Concreet zou de stad de straatopfleurders voorzien van het nodige budget, de materialen om de buurt netter en groener te maken, en de ondersteuning bij een zero waste-aanpak. Dat zijn meteen ook de drie thema’s van de actie: netheid, vergroening, en zero waste.

Er worden binnenkort vijf vergaderingen georganiseerd: een voor de wijk Noord-Oost, Laken Noord, Zuid en 19e, Haren, Vijfhoek Noord en Zuid, en Neder-Over-Heembeek en 19e. Meer info over de inschrijving is te lezen op de site van de stad.