Stad Brussel zet stapje terug met woonerf: “Meer op maat van wijken werken” Jelle Couder

16 juli 2020

14u34 0 Brussel Vanaf september zal niet langer de hele Vijfhoek een woonerf zijn. De Stad Brussel voert aanpassingen door zodat op de meeste grote assen opnieuw 30 kilometer per uur mag worden gereden. Dat moet ervoor zorgen dat “de stad haar economische, sociale en culturele functie weer kan oppikken”.

Sinds 11 mei is de hele Vijfhoek, het centrum van Brussel binnen de Kleine Ring, een woonerf. Voetgangers krijgen daar absolute voorrang en niemand mag sneller dan 20 kilometer per uur. Daarnaast knipperen de verkeerslichten in het centrum sindsdien op oranje. Die maatregel werd genomen om meer openbare ruimte vrij te maken tijdens de lockdown.

Twee maanden na de invoering zet de Stad Brussel nu een stapje terug. De Vijfhoek wordt opgedeeld in verschillende woonerven waar leefbaarheid en veiligheid prioritair zijn en waar de maximale snelheid van 20 kilometer per uur zal worden behouden. Grote lanen, hoofdingangswegen die leiden naar het centrum van de stad die gebruikt worden door bussen en trams, alsook grote fietsassen en straten met veel commerciële activiteit zullen terug gaan naar maximaal 30 kilometer per uur. Voorbeelden daarvan zijn de Wetstraat, de Lemonnierlaan en de Regentschapslaan.

Evenwicht

De Stad Brussel wil met de maatregel naar eigen zeggen een beter evenwicht vinden tussen bereikbaarheid en het comfort in de wijken. “Het woonerf was sowieso een tijdelijke maatregel”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Ecolo-Groen). “We hebben nu de oefening gemaakt en we willen meer samenhang tussen de maatregelen per wijk. Daarom hebben we beslist om in de meer residentiële buurtten het woonerf vast te houden en in de buurten en assen waar er meer verkeer is, opnieuw naar 30 kilometer per uur te gaan. Het was ook duidelijk dat de maximumsnelheid van 20 kilometer per uur op sommige assen moeilijk te respecteren was. Dat geldt niet allen voor wagens, maar ook voor mensen op een elektrische fiets bijvoorbeeld.”

1 september

Het woonerf in de Vijfhoek blijft wel nog de hele zomer van kracht want de aanpassingen zullen pas op 1 september ingaan. “We hebben wat voorbereidingstijd nodig omdat we moeten werken aan de signalisatie”, zegt Dhondt. “De hele Vijfhoek als woonerf was een maatregel die het voordeel van de eenvoud had, maar nu willen we werken aan meer coherente wijken. Door de extra borden die nodig zijn, zal je ook vaker herinnerd worden aan het feit dat je een woonerf betreedt.”

De nieuwe regels gelden alvast zes maanden lang. “Dit is eveneens tijdelijk”, zegt Dhondt. “De coronacrisis ligt nog niet achter ons dus we moeten zien dat we voldoende ruimte behouden om afstand te houden. In het najaar beginnen we wel aan de bevragingen rond het grote mobiliteitsplan Good Move. Daar moeten dan meer structurele maatregelen en een nieuw circulatieplan uitkomen.”