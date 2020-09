Stad Brussel verlengt uitbreiding van horecaterrassen tot einde van het jaar JMBB

11 september 2020

12u01 0 Brussel Brussel-Stad verlengt de uitbreiding van de terrassen tot het einde van het jaar, zo kondigde schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (Défi) donderdag aan.

Normaal zou de uitbreiding gelden tot het einde van september. “We gaan ook een compensatie toekennen voor de kosten van de uitbreiding”, laat de schepen weten. Die compensatie kan tot € 2.000 oplopen.

Zo’n 600 uitbreidingsaanvragen zijn intussen bij de stad beland. De uitbreiding is in het leven geroepen om de capaciteit van de horeca te verstevigen in tijden van anderhalve meter tussen tafels.