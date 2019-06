Stad Brussel verbiedt wegwerpplastic op grote evenementen JCV

14 juni 2019

13u22 1 Brussel Plastic bakjes, rietjes of bestek zijn niet meer welkom op grote evenementen in de Stad Brussel. Het schepencollege heeft daarover een lijst goedgekeurd. De reglementering treedt vanaf 1 juli in werking.

Die lijst zal dienen als middel om bezoekers en organisatoren van evenementen op de hoogte te stellen van de nieuwe regels. Bakjes, bestek of rietjes zullen bijvoorbeeld niet meer verdeeld kunnen worden. Voor elk van die voorwerpen wordt een alternatief voorgesteld.

De nieuwe regel gaat op 1 juli in. “Dit is de eerste stap naar een Brussels charter voor duurzame evenementen waar de Stad aan wil werken. Die ambitie zit ook vervat in het nieuwe meerderheidsakkoord, door van de hoofdstad dé pionier te maken op vlak van zero waste”, zegt de Schepen van Openbare Netheid en Zero Waste, Zoubida Jellab (Ecolo).

In Brussel-Stad veroorzaken evenementen jaarlijks bijna 1.200 ton aan niet-gesorteerd afval. Dat afval bestaat hoofzakelijk uit plastic wegwerpproducten. Die afvalberg vertegenwoordigt een aanzienlijke kost voor Brussel-Stad en haar inwoners: ongeveer 100.000 euro voor de afvalverwerking, en nog een grotere kost voor het milieu.