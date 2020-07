Stad Brussel trekt 14 miljoen uit voor economisch herstel JCV

16 juli 2020

16u15 0 Brussel De Stad Brussel maakt 14 miljoen euro vrij voor een economisch herstelplan. Dat moet in de eerste plaats het toerisme weer op gang te trekken na de coronacrisis. Daarnaast moet er in panden van de stad tot het einde van de zomer geen huur worden betaald.

Het ‘Zomerplan’ werd donderdag voorgesteld door Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en Brussels schepen voor Economische Zaken Fabian Maingain (DéFI). Het belangrijkste onderdeel van het plan draait rond het aantrekken van toeristen. Om hen te bereiken wordt er 2 miljoen gespendeerd aan een grote communicatiecampagne die zal afgestemd worden op de al lopende promotiecampagne van visit.brussels.

Om de lokale handel te ondersteunen worden er nieuwe webinars georganiseerd rond onlineverkoop, en de handelswijken zelf worden op verschillende manieren aantrekkelijk gemaakt. Zo wil de stad Brussel stedelijke ‘Escape Games’ organiseren, komen er zintuiglijke wandelingen of kunnen de handelaars hun pand met bloemen decoreren. De kosten van succesvolle terrasuitbreidingen van de horeca zal de stad ook steunen met een bedrag van maximaal 2.000 euro per terras.

Tenslotte zijn er binnen het Zomerplan ook nog een reeks maatregelen voor een belastingverlichting. Tot het eind van de zomer wordt de huur in panden van de stad vrijgesteld, wat neerkomt op een investering van 2,5 tot 3 miljoen euro en er is ook nog de vrijstelling van de tweede helft van de terrasbelasting of de vrijstelling van belasting op reclameborden.