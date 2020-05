Stad Brussel sluit nu ook laatste stukje van de Brouckèreplein af voor auto’s: “Te onveilig voor voetgangers” JCV

12u14 1 Brussel De Stad Brussel maakt van werken gebruik om het laatste deel van het De Brouckèreplein af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. De combinatie van verkeer en een voor de rest autovrij plein bleek te onveilig voor voetgangers.

Het gaat om de eenrichtingsstraat in het verlengde van de Emile Jacqmainlaan loopt en voor de UGC-bioscoop passeert. De straat wordt vanaf maandag zeven weken lang afgesloten voor werken en gaat daarna niet meer open. Er wordt wel nog een leveringszone voorzien.

Daarmee wordt het laatste deel van het plein afgesloten voor doorgaand verkeer. Aan de overkant, voor Hotel Metropole is nu alleen plaatselijk verkeer toegestaan. In de oorspronkelijke plannen voor het plein was het al de bedoeling dat het plein autovrij zou worden, maar na protest bij vooral de handelaars in de buurt, kwam er een tussenoplossing.

Vergroenen

Reden voor de afsluiting is de verkeersonveiligheid. “We merken in de straat problemen tussen voetgangers en auto’s”, zegt het kabinet van burgemeester Philippe Close (PS). “Dat was al het geval bij Winterpret, toen de schaatspiste daar vlakbij lag. Het is veiliger om de straat volledig af te sluiten. Hoe we dat precies zullen doen, is nog niet duidelijk.” Door de aanpassing moet het plein ook veiliger worden om te gebruiken bij grote evenementen.

De werken op het plein moeten ook voor vergroening zorgen. Zo worden er 19 bomen op het plein geplant. Ten slotte zal de Stad Brussel, in samenwerking met Beliris, ook een aantal beschadigingen herstellen en het plein verder aangenamer maken voor fietsers en voetgangers.