Stad Brussel pompt extra geld in cultuur na Vlaamse besparingen: “Belangrijk signaal” JCV

10 december 2019

11u54 2 Brussel De Stad Brussel trekt 200.000 euro uit om nieuwe cultuurprojecten te ondersteunen. Daarnaast gaat er ook nog eens 100.000 euro extra naar de cultuurhuizen die de Stad al ondersteunt. De Stad wil zo een tegengewicht bieden voor de besparingen op cultuur van de Vlaamse regering. “Jonge projecten zijn noodzakelijk voor een stad waar cultuur zo belangrijk is.”

De besparingen van de Vlaamse regering in de cultuursector blijven nazinderen. Die besliste om de budgetten te laten dalen met 3 à 6 procent. In de projectsubsidies werd zelfs tot 60 procent gesnoeid. Die besparingen laten zich ook in Brussel voelen. Na verschillende grote protestacties, onder meer aan de Beursschouwburg en aan het Vlaamse parlement, springt de Stad Brussel nu, een beetje, bij.

Jong talent

In de eerste plaats komt er een projectoproep voor jonge kunstenaars. Dat heet ‘Kangouroe-BXL’ en de Stad maakt er 200.000 euro voor vrij. Jonge kunstenaars die vooral met projectsubsidies werken en de besparingen dus het hardst voelen, kunnen zo tot 25.000 euro per project krijgen. ‘Kangourou-BXL’ is vooral gericht op werk van jonge kunstenaars met een meertalig en typisch Brussels karakter.

Daarnaast gaat er nog eens extra geld naar de verschillende huizen waar de Stad al een overeenkomst mee heeft, zoals het Kaaitheater, Bronks of Passa Porta. Die middelen gaan met 100.000 euro omhoog in de begroting van 2020. “We springen bij waar de Vlaamse Regering faalt. Kunstenaars waarop we vandaag besparen, kunnen we morgen niet tonen”, zegt Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden Ans Persoons (one.brussels). “De bedoeling is dat kleinere kunstenaars met dit project ook gaan aankloppen bij de grote cultuurhuizen en beroep doen op hun kennis en steun. Al mogen ze wel zelf de touwtjes in handen houden over hun kunst. We hebben al overleg gehad met de sector en je merkt dat er een grote nood aan dit soort subsidies.”

Signaal

Hoewel het budget niet enorm is, vindt burgemeester Philippe Close (PS) het belangrijk om een signaal te sturen. “Dit is vooral symbolisch”, zegt hij. “Wij willen ons niet in de plaats stellen van de Vlaamse regering, maar voor de Stad Brussel is cultuur een belangrijke levensader. We waren erg geschrokken door de Vlaamse besparingen. Een gezonde, experimentele en creatieve cultuurontwikkeling en groei komt daardoor in het gedrang. Wij blijven ook veel geld stoppen in de KVS, waar de Stad eigenaar is van het gebouw. Hoewel de Vlaamse regering daar ook al een paar keer zijn beloftes niet is nagekomen, nemen wij daar nog steeds investeringen op ons.”

Cultuur neemt sowieso een stevige hap uit de jaarlijkse begroting van de Stad Brussel. Samen met Toerisme is het goed voor 7 à 8 procent van het totaal. “Al wisselt dat van jaar tot jaar”, zegt schepen van Cultuur Delphine Houba (PS). “Het is vooral belangrijk dat we mensen ondersteunen die samen iets maken. Hier wonen 184 nationaliteiten samen en dan is elk initiatief dat mensen bij elkaar brengt onze steun waard.”