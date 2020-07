Stad Brussel op zoek naar uitbaters voor twee spiegelfrietkoten JCV

13 juli 2020

15u43 0 Brussel De Stad Brussel is op zoek naar twee uitbaters voor frietkoten. Een in de Lakensestraat aan de Kleine Ring en een op het Peter Benoitplein in Neder-Over-Heembeek. Het gaat om de zogenaamde spiegelfrietkoten.

Beide frituren maken deel uit van de zogenaamde spiegelfrietkoten van de Stad Brussel, zo genaamd vanwege hun opvallende ontwerp. Het project is een initiatief voormalig Schepen van Stedenbouw, Geoffrey-Coomans de Brachène (MR). Die wou zo de klassieke barakkenfrietkoten vervangen en opwaarderen. Vanwege de hoge prijs van de nieuwe koten verdween het project even in de koelkast, maar nu is de stad alvast op zoek naar uitbaters voor twee van de frietkoten.

Het bekendste daarvan is dat op het pleintje aan het einde van de Lakenserstraat, vlakbij de Kleine Ring. Een andere uitbater wordt gezocht voor het kot op het Peter Benoitplein in Neder-Over-Heembeek. Kandidaten moeten zich voor 30 augustus aanmelden.