Stad Brussel nog steeds op zoek naar projectontwikkelaar voor politiecentrum De Ligne SHVM

24 september 2019

17u06

Bron: Bruzz 0 Brussel Voor het nieuwe administratieve centrum voor de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene in de De Lignestraat moet nog een projectontwerper worden gekozen. De stad kocht het gebouw al in 2015, maar heeft de selectieprocedure voor de ontwikkelaars aangepast. Het precieze budget is nog niet gekend.

Het dossier-De Ligne gaat al mee sinds 2013 en het gebouw werd al aangekocht in 2015. Vandaag kan burgemeester Philippe Close (PS) nog altijd geen duidelijkheid geven over de kosten. “We praten nog met projectontwikkelaars, ik kan dus nog geen exacte cijfers geven, maar ik verzeker u dat we de prijs zo laag mogelijk houden om zo snel mogelijk klaar te zijn”, zei Close tijdens de gemeenteraad maandag. Hij hoopt dat de politiediensten nog voor 2024 in het nieuwe gebouw kunnen intrekken.

Wat betreft de kosten, vergeleek Close het prijskaartje van het politiecentrum met die van het nieuwe administratieve centrum van Brussel-Stad. De bouw daarvan is geschat op 150 miljoen euro. “Het zijn dan ook twee belangrijke projecten, want de gebouwen van de administratie zijn te lang niet aangepakt”, zei Close.

Het voortouw nemen

Vandaag huist de administratie van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene nog in het commissariaat op de Kolenmarkt. De administratieve diensten zouden in het nieuwe De Ligne-gebouw naast de gewestelijke preventie- en veiligheidsdienst zitten. “Op termijn zou het goed zijn dat de dispatching van alle Brusselse politiezones in hetzelfde gebouw komen”, zei Close daarover. “Dat is in Brussel niet gemakkelijk, maar de zone Brussel Hoofdstad-Elsene neemt het voortouw om beter samen te werken met het Gewest op vlak van politie en veiligheid.”