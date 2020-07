Stad Brussel looft prijs uit voor mooiste ‘tricolore’-portret van de hoofdstad Stephanie Romans

19 juli 2020

18u11 0 Brussel Ter ere van de Nationale Feestdag organiseert de Stad Brussel een tricolore fotowedstrijd. De fotograaf met het beste beeld maakt kans op een hotelnacht ter waarde van 200 euro. Op die manier wil de stad de lokale horeca een extra steuntje geven.

Wie de prijs wil winnen moet voor 2 augustus een beeld van de stad uploaden op Instagram met de hashtag #BXLhoofdstad of #BXLcapitale. Elke foto moet de kleuren van de Belgische vlag bevatten: rood, geel en zwart.

Bovendien moet de foto genomen zijn in een van de volgende straten: de Kleerkopersstraat, Nieuwstraat, Anspachlaan, Grasmarkt, Stoofstraat, Kartuizersstraat, Dansaertstraat, Ortstraat, Kaasmarkt, Kolenmarkt, Rouppeplein, Wandstraat, Vekenmansstraat, Hoogstraat, Blaesstraat, Marie-Christinestraat, Spoormakersstraat, Onderrichtstraat, Verversstraat, Plattesteen, Van Praetlaan

Om te kunnen winnen, moet je bovendien het instagramaccount van het departement economie volgen, @IShopinBrussels.

De eerste prijs is een bon voor een nachtje op hotel in Brussel inclusief ontbijt (200 euro). De tweede prijs is een etentje in een Brussels restaurant (150 euro). Wie de derde prijs wint, gaat naar huis met een waardebon van vijftig euro voor een stripboekenwinkel.

