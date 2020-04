Stad Brussel lanceert website om je kot

groener te maken JCV

17 april 2020

13u43 0 Brussel De Stad Brussel komt op de proppen met een nieuw digitaal platform dat je moet helpen om je woning en je wijk te vergroenen. De gemeenteraad van komende maandag zal daarvoor het licht definitief op groen zetten.

‘Samen vergroenen’, zo heet het nieuwe digitale burgerplatform. Op de website zullen inwoners alle informatie kunnen vinden over hoe ze hun huis en hun omgeving groener kunnen maken, bijvoorbeeld door een klimplant aan de gevel of een plantenbak voor het raam te plaatsen. De website geeft ook praktische tips over bijvoorbeeld de bloeiperiode van planten.

Op de website kan je ook een vergunningsaanvraag doen. De Stad Brussel roept bewoners op om van de coronacrisis gebruik te maken om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Eens de crisis is afgelopen, zullen ambtenaren iedereen die een project wil lanceren verder begeleiden. “De natuur moet een centrale plaats krijgen in onze stad, in ons dagelijks leven, in onze straten”, besluit Zoubida Jellab (Ecolo-Groen), Schepen van Groene Ruimten.