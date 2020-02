Stad Brussel lanceert nieuwe campagne tegen radicalisering: “Moeten waakzaam blijven” JCV

01 februari 2020

15u47 0 Brussel De preventiedienst van de Stad Brussel lanceerde zaterdag een nieuwe bewustmakingscampagne tegen radicalisering. Meest in het oog springende elementen zijn de 11 grote posters die op het Europakruispunt voor het Centraal Station worden geplaatst.

De campagne zal in februari in heel de stad te zien zijn en Bravvo vzw, de preventiedienst van de Stad die achter de campagne zit, zal ook actief zijn op sociale media om de campagne te verspreiden. Aanlaiding voor de campagne is dat jongeren de laatste vijf jaar getuige zijn geweest van een gewelddadig maatschappelijk fenomeen: het ronselen van een aantal van hun leeftijdsgenoten, hun vertrek naar oorlogsgebieden en hun bereidheid om te sterven, ook tijdens de aanslagen in Brussel.

Het hoogtepunt van de vertrekkers naar Syrië mag dan verleden tijd zijn, dat betekent niet dat de aandacht mag verslappen, zegt Hadelin Feront van de cel Pre-rad van Bravvo vzw. “We moeten waakzaam blijven. Bovendien zie je andere vormen van radicalisering opduiken, bij extreemrechts of in populistische hoek. In 2015 konden we alleen maar reageren en proberen de families bij te staan, nu kunnen we ook preventief optreden.”

Uit een aantal getuigenissen van jongeren werden 20 beschouwingen en slagzinnen gehaald die de ruggengraat vormen van de campagne. “We wilden vooral jongeren aan het woord laten en naar hen luisteren", zegt Feront. “Zij zijn daarvoor immers volwassen genoeg. Zo kunnen we hen ook wapenen tegen radicalisering.