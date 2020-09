Stad Brussel lanceert campagne over meldpunt homofoob geweld SRB

11 september 2020

14u42

Bron: Belga 0 Brussel Er komt een nieuwe campagne voor het meldpunt van de Brusselse politie tegen homofoob geweld. Slachtoffers en getuigen kunnen met één klik op de knop online contact opnemen.

De cel Gelijke Kansen van de Stad Brussel lanceert vrijdag een informatiecampagne om meer ruchtbaarheid te geven aan haar meldpunt voor homofoob, lesbofoob of transfoob geweld. Dat maakt het kabinet van de schepen voor Gelijke Kansen Khalid Zian bekend.

Wie slachtoffer of getuige is van dergelijk geweld kan via één klik op de knop van het meldpunt nu contact opnemen met de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Dat is bereikbaar via de website van de politiezone. Het meldpunt helpt slachtoffers van homofoob geweld verder als ze stappen te ondernemen.

Het meldpunt bestaat al even, maar was niet zo bekend. De campagne moet daar verandering in brengen.

Let op: voor dringende zaken bel je nog steeds het best naar het noodnummer 101. Het meldpunt dient niet voor snelle politietussenkomsten.