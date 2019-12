Stad Brussel krijgt boommeester en wil tot 2.000 bomen planten JCV

03 december 2019

15u15 0 Brussel De Stad Brussel wil de boom opnieuw centraal stellen in de stad. Daarom komt er een ambitieus bomenplan. De Stad wil voor het einde van de legislatuur tot 2.000 bomen planten en ze heeft ook een boommeester aangesteld die dat in goede banen moet leiden.

Meer bomen in de stad zijn nodig om de stad te helpen omgaan met de klimaatverandering, zegt schepen van groene ruimten Zoubida Jellab (Ecolo). “Bomen werken warmte-eilanden weg in de stad, halen schadelijke stoffen uit de lucht en geven leven aan vogels en insecten. Zij zijn essentieel voor een stad als Brussel”, klinkt het.

De dienst van Jellab werkten daarom een Bomenplan uit, dat nog tot 2030 zal lopen. Er komt een inventaris van het groen in de stad en er zal ook massaal geplant worden. “De komende vijf jaar willen we minstens 1.300 bomen planten, en liefst wil ik voor 2.000 stuks gaan”, aldus Jellab. “Zelfs al moeten we ergens een boom kappen door een ander project, dan moeten er twee in de plaats komen.”

reglement

Daarnaast komt er ook een boommeester die het plan in goede banen moet leiden. Een andere stap is een reglement voor aannemers die straten aanleggen. “Dat is vroeger dikwijls slecht gebeurd”, zegt Jellab. “Met bomen die in een betonnen bak werden geplant en daardoor niet gezond konden groeien. Dan moet je kappen en opnieuw beginnen.” Ten slotte zal de stad burgers ook aanmoedigen om bomen in de tuin te planten.

Meer groen in de stad moet zo leiden tot meer levenskwaliteit. “We willende bewoners niet alleen een school dicht bij huis geven, maar ook een park of een groene ruimte”, zegt burgemeester Philippe Close (PS). “De twee zijn voor ons even belangrijk om het aangenaam wonen in de stad te maken.”