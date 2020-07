Stad Brussel komt met drie minispeeltuinen in dichtbevolkte wijken JCV

10 juli 2020

Brussel heeft drie nieuwe minispeeltuintjes aangelegd in Laken en Neder-Over-Heembeek. Die moeten vertier brengen voor gezinnen in dichtbevolkte wijken, zeker nu veel mensen door de coronacrisis thuis zullen blijven.

De speeltuintjes liggen op de rotonde aan Pannenhuis, de Leopold I-straat in Laken en aan het Boomgaardpad in Neder-Over-Heembeek. Het gaat telkens om kleine terreinen die niet werden gebruikt en waarop enkele speeltuigen werden geïnstalleerd. “In Laken gaat het bijvoorbeeld om een terrein dat veel gebruikt werd als sluikstort”, zegt schepen van Groene Ruimten Zoubida Jellab (Ecolo). “Zo geven we meteen een positieve draai aan die plaatsen. We hebben ons gericht op dichtbevolkte wijken zodat we een stad kunnen maken waar kinderen kunnen spelen. Het is immers nogal moeilijk om grote speelterreinen te vinden in Brussel, maar deze minispeeltuinen verhelpen al een deel van de zorgen in de buurten.”

Elke speeltuintje kost zo’n 25.000 euro. Ze zijn uitgevoerd in hout en niet in plastic, wat een primeur is voor de stad. “We zorgen er ook voor dat de grond nog steeds waterdoorlatend is”, zegt Jellab. “Bovendien willen we bij elke speeltuin ook wat groen brengen, bijvoorbeeld door kleine fruitbomen en -struiken te plaatsen.” De stad Brussel wil in de toekomst jaarlijks drie van zulke speeltuinen inrichten.