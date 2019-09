Stad Brussel: “Ja, er zijn problemen rond Beurs en die blijven we aanpakken, maar om het een ‘no man’s land’ te noemen... Da’s een brug te ver” JCV

17 september 2019

16u43 3 Brussel De buurt rond het Beursgebouw in Brussel kampt met problemen, maar de wijk een een ‘no man’s land’ noemen, is een brug te ver. Dat zegt de Stad Brussel en burgemeester Philippe Close (PS) in een reactie op een VTM Nieuws-reportage die verschillende diefstallen in de buurt in beeld bracht.

In de reportage is een aantal incidenten te zien in de voetgangerszone. Zo wordt een toerist beroofd van zijn portefeuille en zijn gsm. De ploeg was ook getuige van een mislukte diefstal en zag hoe politieagenten mensen verwijderden van de trappen van het beursgebouw.

Blauw op straat

Volgens de Brusselse politie heeft de buurt inderdaad problemen, “maar die zijn eigen aan elke uitgaanswijk in een grote stad”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Wij werken daar volop aan, en afgelopen weekend waren wij zeer aanwezig in het centrum. Daardoor was er merkelijk meer blauw op straat. Sinds het begin van dit jaar hebben we in de voetgangerszone al meer dan 600 mensen aangehouden.”

De buurt rond het Beursplein mag dan al wel kampen met een aantal proberen, de buurt bestempelen als een ‘no man’s land’ is een brug te ver, zegt de stad Brussel. “Het klopt dat er problemen zijn rond het Beursgebouw, maar zijn eigen aan bepaalde plaatsen in de stad”, zegt Maïté Van Rampelbergh, woordvoerster van burgemeester Close. “20 jaar geleden zagen we die aan het Sint-Goriksplein, 10 jaar geleden op de Dansaertstraat en recenter nog aan metrostation Lemonnier. Die problematiek verplaatst zich en wij zetten telkens in om onze middelen te verplaatsen. Het is een probleem dat we blijven aanpakken.”

Dat er sinds het begin van het jaar al 600 mensen zijn aangehouden is logisch. “Aangezien we meer mensen in deze zone inzetten, stellen onze agenten meer feiten vast en worden er meer mensen opgepakt”, klinkt het.

Zakkenrollers

Burgemeester Close erkende ook dat er een probleem is met zakkenrollers, maar de Brusselse politie heeft een gespecialiseerde brigade die daartegen optreedt. Die komen vaak dezelfde mensen tegen. Close verwees daarom ook naar de rol van justitie. Voor zulke misdrijven staan de daders immers vaak snel terug op straat.

De versterkte aanwezigheid van de politie in de voetgangerszone zal binnen een aantal jaar geregeld worden vanuit het nieuwe commissariaat in het De Lignegebouw, vlak bij de Nationale Bank en dus wat verder uit het centrum. Het huidige gebouw aan de Kolenmarkt wordt daardoor verlaten. Oorspronkelijk waren er plannen om ook een kantoor te voorzien op de Anspachlaan, maar die gaan niet door. Close liet daarover weten liever te investeren in meer agenten, dan in gebouwen.