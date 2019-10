Stad Brussel installeert twintig nieuwe snelheidsradars SHVM

22 oktober 2019

12u54 2 Brussel De gemeenteraad in Brussel keurde maandagavond een plan goed waarbij een twintigtal nieuwe snelheidsradars in heel Brussel geplaatst zal worden. Die vraag kwam van schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen).

Door het plaatsen van meerdere radars, wil de partij een stapje dichter komen bij verkeersluwe wijken en de uitbreiding van de zone 30. Het plan kadert volgens schepen Dhondt in een bredere strategie om de verkeersveiligheid te verbeteren. “De preventieve snelheidsmeters zorgen er enerzijds voor dat autobestuurders zich bewuster zijn van hun snelheid. Anderzijds kunnen we interessante informatie verkrijgen vanuit die radar en kunnen we rapporten en analyses opmaken over de situatie die zich op een bepaalde plek voordoet.”

Op basis van die analyses, kunnen er volgens Dhondt beslissingen worden genomen betreffende aanpassingen aan de weginfrastructuur, waaronder het plaatsen van snelheidsremmers. “Maar ook het installeren van repressieve radars, waarbij mensen beboet worden, valt daaronder.”

Locatie

De exacte locaties voor de radars zijn nog niet bekend. Volgens Dhondt zal die beslissing afhangen van de feedback van bewoners. Ook zullen de radars nooit een vaste plaats krijgen. “We gaan een twintigtal radars op hetzelfde moment installeren. De radars zullen enkele maanden op eenzelfde plek staan en worden nadien op een andere locatie geplaatst.”

De partij hoopt om tegen maart of april van volgend jaar klaar te zijn met de uitvoering van het plan, waar zo’n 80.000 euro voor vrijgemaakt wordt.