Stad Brussel en Interparking lanceren voordelige parkeerkaart Jelle Couder

05 juni 2020

14u57 0 Brussel Nu de winkels en de horeca weer open gaan, willen de stad Brussel en parkeerbedrijf Interparking een voordelige manier aanbieden om van de hoofdstad opnieuw een ontmoetingsplaats te maken. Daarom presenteerden ze donderdag de nieuwe Pcard+.

De kaart werd vrijdag voorgesteld door Brussels schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (DéFI) en CEO van Interparking Roland Cracco. “We willen de toegang tot de stad vergemakkelijken. Alle transportmiddelen hebben een plaats in onze stad en dus wilden we ook de mensen die met de wagen naar de vijfhoek komen een voordeel bieden”, zegt schepen Maingain.

De kaart is in eerste instantie volledig gratis aan te vragen via www.parkingmadeeasy.be en biedt erg voordelige tarieven. In zo goed als alle Belgische parkings van Interparking krijgt de gebruiker van de Pcard+ tot het einde van de zomer op 31 augustus 50 procent korting op het te betalen tarief. In de 25 Brusselse parkings zijn er ook nog voordeeltarieven voor wie de kaart ‘s avonds gebruikt om bijvoorbeeld op restaurant of naar de film te gaan. De gebruiker kan zijn of haar nummerplaat aan de Pcard+ koppelen om zo contactloos de parkeergarage in en uit te rijden.

De multimodale parkeerkaart kan voor de gebruiker ook dienstdoen als MOBIB-kaart voor het Brusselse openbaar vervoer, want de abonnementen van de MIVB zijn rechtstreeks op de kaart op te laden.

Voor Interparking is de Pcard+ ook een middel om de cijfers opnieuw op te krikken. De afgelopen maand mei bedroeg het omzetcijfer in Brussel slechts 20 procent van het normale cijfer.