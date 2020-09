Stad Brussel en gewest gaan gebouw huren om voedselbedeling voor daklozen te organiseren JMBB

22 september 2020

09u43 0 Brussel De stad Brussel en het Brussels gewest gaan samen een gebouw huren op de Havenlaan om de voedselbedeling voor daklozen en migranten beter te organiseren. Dat maakte Brussels burgemeester Philippe Close (PS) maandagavond bekend op de gemeenteraad.

De huidige voedselbedeling gebeurt momenteel op de Akenkaai, maar die verloopt volgens de burgemeester nogal “ongecontroleerd”. In het begin van oktober zou die voedselbedeling kunnen plaatsvinden in een gebouw op de Havenlaan, in een voormalige showroom van Citroën PSA Retail Brussels. “Daar kan de voedselbedeling op een geordende manier gebeuren en is sanitair aanwezig”, aldus burgemeester Close.

Het Rode Kruis is ook betrokken bij het initiatief en in de komende dagen worden er nog gesprekken gevoerd met het Brussels gewest.

De aankondiging kwam er na een vraag van PVDA over de mogelijkheid om in de stad Brussel kinderen uit het getroffen vluchtelingenkamp in het Griekse Moria op te vangen. “Ik heb geen probleem om in samenspraak met de hogere overheden te bekijken of we kinderen uit Moria kunnen opvangen”, liet Close weten.