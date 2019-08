Stad Brussel denkt aan trajectcontrole voor Haachtsesteenweg JCV

14 augustus 2019

17u15 1 Brussel De Stad Brussel wil een systeem voor trajectcontrole voorzien op haar deel van de Haachtsesteenweg dat door Haren loopt. Uit een onderzoek van verkeersveiligheidsinstituut Vias blijkt dat daar vaak veel te snel gereden wordt.

Verkeersveiligheidsinstituut Vias mat in juli en augustus drie weken lang de snelheid van de wagens die voor hun gebouwen op de Haachtsesteenweg in Haren reden. Elke dag passeerden er gemiddeld 32 bestuurders die meer dan 86 km/u reden. Uitschieter was een snelheidsduivel die 163 km/u reed. Ter herinnering: de maximumsnelheid op die plaats is 50 km/u.

De Stad Brussel wil de snelheid op, de steenweg onder controle houden. “Die ligt nu veel te hoog”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Philippe Close. “We merken dat repressie werkt. Daarom hebben we de gesprekken opgestart om op de steenweg een systeem van trajectcontrole te installeren. Dat is een van de meest efficiënte manieren om de snelheid te controleren.”

Controle

De Stad moet nu gesprekken opstarten met het Brussels Gewest. Dat moet immers toestemming geven voor de aanleg en moet ook het budget voorzien voor de eigenlijke toestellen. De Stad zelf voorziet alvast geld voor de bekabeling en de bijhorende apparaten.

De Stad Brussel kan alleen optreden op het onderdeel van de steenweg in Haren. Voor het Schaarbeekse deel vroeg de gemeente daar in 2018 al eens een trajectcontrole aan, maar dat werden uiteindelijk vier vaste flitspalen.

Vias zelf pleitte dinsdag al voor meer en strengere controles, al moet er ook een mentaliteitswijziging moet komen. Als er controles waren op de steenweg pasten chauffeurs immers hun snelheid aan, maar zodra de controle weg was, ging de snelheid weer omhoog.