Stad Brussel bestudeert grotere terrassen bij heropening horeca JCV

07 mei 2020

11u04 1 Brussel Social distancing verbeteren door de terrassen van restaurants en cafés te vergroten. Dat is een van de pistes die de Stad Brussel bestudeert om de horecazaken te ondersteunen eens die opnieuw de deuren mogen openen. Al zal veel afhangen van de beschikbare ruimte op straat.

In principe mogen vanaf 8 juni de restaurants opnieuw openen, al moeten zij een hele reeks regels naleven. Zo moet er voldoende afstand zijn tussen de klanten. De Stad Brussel denkt er aan om toe te laten om terrassen te vergroten. “We moeten de horeca ademruimte geven”, zegt Aurore Borrens van het kabinet van Brussels schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (Defi). “Niet alleen de restaurants, maar ook de cafés kunnen die gebruiken. Ook al is er voor hen nog geen precieze datum naar voor geschoven.”

Vanaf maandag verandert de Vijfhoek in een woonerf waar voetgangers overal voorrang hebben. “Dat maakt het mogelijk om dit in te voeren”, zegt Borrens. “Als zal dat ook geval per geval bestudeerd worden. De Beenhouwersstraat is bijvoorbeeld erg smal. De doorgang in de straat moet uiteraard behouden blijven.”

Veel zal ook afhangen van de adviezen van de Nationale Veiligheidsraad. “We willen dit mogelijk maken, maar we zijn afhankelijk van de federale beslissingen”, zegt Borrens. “Vast staat wel dat de horeca onze steun nodig heeft.”

Restart Pack

De Stad Brussel bereidt zich ondertussen ook volop voor op de heropening van de winkels op maandag. Ze gaat daarom de lokale handelaars die mogelijk een tekort aan beschermingsmateriaal hebben, ondersteunen met een ‘restart pack’. Daarin zitten mondmaskers, handgels, affiches en materiaal, zoals stickers die ervoor moet zorgen dat de sociale afstand wordt behouden en een handige contactlijst voor toekomstige noden. De handelaars kunnen deze kits vanaf vrijdag 8 mei verkrijgen. Om organisatorische en veiligheidsredenen moeten ze zich daarvoor wel eerst inschrijven via www.lokalehandelaar.brussels.

Op vrijdag 8 juni zal er voor de handelaars ook een webinar georganiseerd worden waarin viroloog Jean-Christophe Goffard van het Erasmusziekenhuis uitlegt hoe de winkels op een veilige manier kunnen openen.