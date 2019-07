Stad Brussel activeert hitteplan JCV

22 juli 2019

11u31 0 Brussel Met de hitte die er deze week aankomt, activeren de stad Brussel, het OCMW en de buurthuizen hun hittegolfplan. Dat betekent dat de medewerkers van de buurthuizen langsgaan bij kwetsbare personen.

Het plan wordt opgestart zodra de temperatuur boven de 28 stijgt. Het KMI verwacht deze week zeer hoge temperaturen, met donderdag uitschieters tot 38 graden.

”Zelfs indien de openbare diensten er alles aan doen om mensen te helpen tijdens hitteperiodes, toch moet iedereen aandachtig zijn voor de ouderen. Er gaat niets boven direct contact tussen een persoon en zijn of haar buren om er zeker van te zijn dat alles goed gaat. Ik reken op de solidariteit van de Brusselaars”, zegt burgemeester Philippe Close (PS).

Elke persoon die zich in een kwetsbare situatie bevindt of die afhankelijk is van iemand, kan zich inschrijven of zich laten inschrijven via het gratis nummer 0800/35.550.