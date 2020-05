Staatssecretaris maakt zwangerschap bekend tijdens onlinecommissievergadering JCV

07 mei 2020

17u22

Bron: Belga 0 Brussel Brussels staatssecretaris voor Huisvesting en Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) heeft donderdag op een ongewone manier aangekondigd dat ze zwanger is. Ze deed dat tijdens een onlinecommissievergadering voor het Brussels parlement.

Tijdens de digitale vergadering van de commissie Huisvesting ging het over de maatregelen voor huurders die door de coronamaatregelen moeilijkheden hebben om hun huur te betalen. Daarbij was de PS-politica herhaaldelijk buiten adem. Ze verontschuldigde zich daar enkele malen voor, voor ze ook de reden hiervoor gaf: ze is zwanger. Heel wat commissieleden feliciteerden haar dan ook tijdens hun repliek.