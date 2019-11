Sportdienst Anderlecht veroordeelt incident neergeslagen scheidsrechter: “Arbiter had situatie vooraf moeten aangeven” SHVM

04 november 2019

18u37 0 Anderlecht De verantwoordelijken van FEFA, Football Association Study Families Anderlecht, veroordelen naar eigen zeggen het gevecht dat ontstaan is op 26 oktober tijdens de match van U17A RSCA tegen Chastre. Daarbij werd een 18-jarige scheidsrechter in elkaar geslagen door een groepje jongeren. Tot 7 november mogen op het terrein geen wedstrijden meer gespeeld worden.

Schepen van Sport Julien Milquet (cdH) benadrukt dat FEFA, het programma dat jongeren op school helpt en hen de kans biedt om te trainen en wedstrijden in het paarse truitje te spelen, niets met de incidenten te maken heeft en de gebeurtenissen, net als elke vorm van geweld en discriminatie, ten stelligste veroordeeld worden. De organisatie vindt dat de scheidsrechter het potentiële gevaarlijke karakter van de situatie vooraf had moeten aangeven.

De Belgische voetbalbond heeft intussen een administratieve schorsing uitgesproken wat het voetbalveld betreft, zodat er tot 7 november geen wedstrijden mogen gespeeld worden. “Wij willen erop wijzen dat het terrein in de Transvaalstraat van cruciaal belang is voor FEFA en voor teams met een sociale roeping die er regelmatig spelen”, klinkt het. “Zij spelen immers een zeer belangrijke rol binnen de cohesie en het sociale in Kuregem.”

