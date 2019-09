Sportcity opent opnieuw de deuren na renovatie JCV

03 september 2019

15u43 0 Brussel Na drie maanden van werken is het olympisch zwembad van Sportcity in Sint-Pieters-Woluwe opnieuw open. Het gebouw wordt door de renovatie een pak energiezuiniger.

Tijdens de werken werd de volledige verwarmingsinstallatie van het gebouw vervangen. De nieuwe gascondensatieketels moeten het verbruik van gas met een kwart naar beneden halen en de uitstoot van CO2 met 151 ton per jaar verminderen. De gemeente profiteerde er daarnaast ook van om het zwembad opnieuw schoon te maken, warmtestralers te installeren en de tennishal te renoveren.

“We zijn erg blij om te zien dat de werkzaamheden op tijd klaar zijn”, zegt Benoît Cerexhe (CDH), Burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe. Het zwembad voor 3 maanden sluiten in het midden van de zomer was een moeilijke beslissing. Maar wat betreft de afwerking is ons prachtige sportcomplex nu zuiniger, energiezuiniger en kwalitatiever.”

In 2016 werd het zwembad al eens onder handen genomen om minder energie te verbruiken en om zonnepanelen te plaatsen.