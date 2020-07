Sport staat dit weekend centraal op Hello Summer JCV

09 juli 2020

13u31 0 Brussel Dit weekend wordt de aftrap gegeven van het sportgedeeltre van Hello Summer, de vervanger van Brussel Bad. Neder-Over-Heembeek en het centrum van Brussel zijn als eerste aan de beurt.

Het eerste sportevenement gaat nu zondag 12 juli door van 14 tot 18 uur in Neder-Over-Heembeek in de Beyseghemstraat en in het centrum van Brussel op de Nieuwe Graanmarkt. Je kan er bijvoorbeeld deelnemen aan verschillende initiaties en er is een speciale plek voor 3-op-3 basketbal en atletiek.

Verder worden in Neder-Over-Heembeek (Versailles, van donderdag 6 tot zondag 9 augustus), Laken (Modelwijk, van donderdag 13 tot zondag 16 augustus) en Ambiorix (Square, van donderdag 20 tot zondag 23 augustus) multisportterreinen ingericht met straatmeubilair: pingpongtafels, mölkky- en kubbvelden, petanquebanen en badmintonterreinen.

Hello Summer ging vorig weekend al van start. Naast de actriviteiten in de wijken is er nog de hele zomer lang een coronaproof programma in de Vaux Hall, het parktheater in het Warandepark.